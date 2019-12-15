ملياردير يتعرض لخدعة بعد شراء أغلى سيارة في العالم... صور

تصدرت السيارة الأغلى في العالم، فيراري "250 جي تي أو"، العناوين مجددا، بعد اكتشاف خطأ تسبب في قضية قانونية.

ورفع الملياردير البريطاني غريغور فسكن قضية على بائع السيارة، الأمريكي بيرنارد كارل، حيث زعم أن الأخير باعه السيارة في 2017 من دون ناقل الحركة الأصلي.

وبيعت السيارة موديل عام 1967، مقابل 44 مليون دولار، وقام فسكن ببيعها بدوره لمشتر آخر بعدها، لم يكشف عن اسمه.

FERRARI GTO 250 YEAR 1962 pic.twitter.com/j4RMsfrT19 — 🚘 ! Gandalf was me ! 🚘 2.0 (@Gandalfwasme) June 3, 2018

ووفقا لما نقلته قناة "فوكس نيوز"، ناقل الحركة الأصلي كان بحوزة طرف ثالث عندما اشتراها فسكن، وأن ناقل حركة آخر تم إدراجه في السيارة الرياضية.

وأشارت الصحيفة إلى إنه في 2017، وافق كارل على جلب ناقل الحركة الأصلي لفسكن، لكنهما اختلفا على مبلغ 25 ألف دولار إضافية طالب بها كارل.

وبعد بيعه للسيارة بمبلغ لم يكشف عنه، قرر فسكن الآن مقاضاة كارل لأنه اشترى سيارة "من دون ناقل الحركة الأصلي"، الذي يرفع قيمة السيارة كثيرا.

ومن المنتظر أن تجري محاكمة قريبا لتحدد صاحب الحق بين الاثنين، وقيمة التعويضات.