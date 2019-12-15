هاكر يخترق كاميرات مراقبة ويصل إلى غرفة طفلة في أمريكا

اكتشفت عائلة أمريكية أن أحد القراصنة اخترق نظام الأمان الخاص بكاميرات المراقبة واستطاع التحدث مباشرة مع ليراقب ويتحدث مع طفلتهم، البالغة من العمر 8 سنوات.

وقال موقع "بيزنيس إنسيدر" إن الهاكر، استطاع اختراق نظام المراقبة المنزلي "رينغ"، واستخدم كاميراته ضد العائلة وراقب الطفلة في غرفة نومها، بينما قالت الشركة الخاصة بتأمين تلك الكاميرات، أن القرصان حصل على بيانات تسجيل الدخول إلى حساب رينغ، من مصدر خارجي، على الإنترنت.

Each time I've watched this video it's given me chills.



A Desoto County mother shared this Ring video with me. Four days after the camera was installed in her daughters' room she says someone hacked the camera & began talking to her 8-year-old daughter.



More at 6 on #WMC5 pic.twitter.com/77xCekCnB0 — Jessica Holley (@Jessica_Holley) December 10, 2019

وقالت الشركة إن إعدادات الأمان الضعيفة لكاميرات المراقبة مكنته من اختراقها، مشيرة إلى أنهم كانوا يستخدمون نفس الاسم وكلمة المرور على بضع خدمات، وهو ما مكن القرصان من الوصول إلى العديد من الحسابات.

ويوفر نظام "رينغ" تدابير أمنية قوية لتأمين الحساب، الذي يسمح للمستخدمين من التحكم في النظام، مثل المصادقة الثنائية، ولكنها اختيارية، وبعد الحادث، كشفت شركة رينغ أنها ستقدم المزيد من ميزات الأمان الإضافية لمنع مثل هذه الحوادث في المستقبل.