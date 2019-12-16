هندي يقفز في بئر على عمق 50 قدما لإنقاذ ثعبان... فيديو

انتشر مقطع فيديو عبر شبكات التواصل الاجتماعي لشاب هندي يقفز في بئر على عمق أكثر من 50 قدما لينقذ ثعبانا ضخما كان قد سقط في البئر.

ونجح الشاب في إنقاذ الثعبان ولكنه اضطر للاستعانة برفاقه للخروج من البئر، حيث أنهم رموا له حبلا ورفعوه خارج البئر، وكان الثعبان ملتفا حوله وكأنه يشعر بالأمان.

ولم يستطع الشاب في المرة الأولى الخروج بسهولة، حيث أنه أفلت الحبل وسقط مرة أخرى في الماء، ولكنه لم يفلت الثعبان، وانتظر حتى رمى له رفاقه الحبل مرة أخرى كي يستطيع الخروج من البئر.

ويعرض الفيديو اللحظة المرعبة التي قفز فيها الشاب الخائف على الثعبان من الغرق في البئر في الهند، وعندما وصل أخيرًا إلى القاع، تمكن من الإمساك بالثعبان، الذي سرعان ما التف حول جسده أثناء تمسكه بالحياة، على حد تعبير صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، وبمجرد أن تم سحبهم أخيرًا إلى الأرض، تم إطلاق الثعبان إلى البرية.