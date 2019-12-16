تؤرق تجار الأفيون... ببغاوات الهند في حالة إدمان... صور وفيديو

يخوض مزارعو الخشخاش في ولاية ماديا براديش الهندية تحديًا كبيرًا أثناء زراعة محصول الخشخاش، فقد أدمنت أسراب الببغاوات تناول الأفيون المتواجد في أزهار المحصول.

وتقوم الببغاوات بمهاجمة المحصول على شكل أسراب، نحو 40 زيارة يوميا، لتلبية حاجتها "إدمانها" من الأفيون.

وقال أحد مزارعي الخشخاش في حي نيموخ وسط الهند: "لقد سببت هذه الببغاوات المدمنة فوضى كبيرة في المحاصيل، وأثّرت على المنتج. مجموعة كبيرة من الببغاوات تتغذى على هذه النباتات، وتهاجم المحصول، نحو 30 إلى 40 مرة في اليوم، لقد أدمنت على ذلك".

#WATCH: Parakeets destroy opium crops in Neemuch, Madhya Pradesh pic.twitter.com/nURIGDoraL — ANI (@ANI) February 25, 2019

ويقول المزارعون أنهم يتكبدون خسائر كبيرة في المحاصيل بسبب هذه الببغاوات التي تبحث بشغف كبيرعن الخشخاش. وتم تصوير بعض الطيور في حقول الخشخاش غير الناضجة (حيث يوجد الحليب الغني بالأفيون). وتستخدم الطيور مناقيرها ومخالبها لقص النباتات، وتأخذ السيقان مع زهورها وتطير بها بعيدا.

Neemuch: Opium farmers complain that the parrots in the area have been destroying their crops;a farmer says,"we beat drums & burst firecrackers to scare them away. We keep a watch on them in night as well. Don't know if they've got addicted to it or something else".#MadhyaPradesh pic.twitter.com/Z3G4Z3oxWF — ANI (@ANI) February 25, 2019

ويقول المزارعون: "إن بعض الطيور قد دربت نفسها على عدم الصراخ عند النزول إلى الحقول، وتتسلل داخل الحقول بدون صوت وتخرج مثل النينجا الصامتة"، بحسب موقع " livescience".