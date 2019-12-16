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14:16 16 ديسمبر/ كانون الأول 2019
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    المطرب السوري جورج وسوف

    مكان استثنائي لحفل جورج وسوف... قائمة حفلات رأس السنة في العالم العربي

    © AFP 2019 / SAFIN HAMED
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    بدأ العديد من نجوم الغناء في العالم العربي، في الإعلان عن حفلاتهم لليلة رأس السنة، والتي تلقى إقبالا كبيرا من جانب العديد من جمهورهم، باعتبارها آخر ليلة من العام الذي قارب على الرحيل.

    وتحظى مصر هذا العام، بنصيب كبير في حفلات ليلة رأس السنة، إذ سيتنافس فيها عدد من أبرز المطربين على حصد الإعجاب وتحقيق لافتة "كامل العدد"، وفي مقدمتهم المطرب المصري، عمرو دياب، الذي يعود لإحياء حفل ليلة رأس السنة في مدينة الغردقة المصرية، وذلك بعد سنوات من إحيائه الحفل في الإمارات العربية المتحدة، بحسب صحيفة "أخبار اليوم" المصرية.

     

    كما تعاقد المطرب المصري، محمد فؤاد، على إحياء حفل ليلة رأس السنة، في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وذلك بعد غيابه لسنوات، ويعد هذا هو الحفل الأول له بعد وعكته الصحية.

    وينضم إلى كل من عمرو دياب ومحمد فؤاد، المطرب المصري، محمد منير، الذي سيحيي حفله في ليلة رأس السنة بأحد الفنادق الكبرى بمنطقة التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة.

    كذلك، يحيي المطرب اللبناني، وائل جسار، حفلا في أحد فنادق العاصمة المصرية القاهرة.

    أما المطرب المصري، تامر حسني، فسيحيي حفل رأس السنة فى العاصمة الإماراتية أبوظبى، من خلال حفل كبير فى جزيرة المارية.

    وستنضم المطربة اللبنانية، نانسي عجرم، إلى تامر حسني في إحياء الحفل.

    وأعلن الفنان اللبناني، راغب علامة، عن استعداده لإحياء حفل غنائي، بأحد فنادق سلطنة عمان، ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة.

    فيما تحيي الفنانة اللبنانية نجوى كرم حفلا غنائيا ليلة رأس السنة بإمارة رأس الخيمة بالإمارات العربية، وذلك في مركز الحمرا العالمي للمعارض والمؤتمرات برأس الخيمة.

    ورغم صدور قرار رسمي بمنعها من السفر، منذ شهر أكتوبر/ تشرين الأول، بسبب الأحكام الصادرة ضدها، أعلنت المطربة المصرية الشعبية، بوسي، عن إحياء حفلها في ليلة رأس السنة في تونس.

    وشاركت بوسي، الملصق الدعائي للحفل، وعلقت قائلة: "انتظروني في تونس في حفل رأس السنة يوم 31 /12 /2019 في أوتيل قرطاج تلسو قمرت".

     

    جورج وسوف ومكان استثنائي

    أما المطرب السوري، جورج وسوف، فسيكون حفله بليلة رأس السنة استثنائيا، وذلك في مدينة اللاذقية في سوريا.

    وسيحيي "وسوف" الحفل في 25 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

     

    أسعار الحفلات

    وحول أسعار حفلات رأس السنة 2020 المقامة في مصر، ارتفع متوسط سعر حفلات ليلة رأس السنة والكريسماس في الفنادق المصرية ليصل إلى 7 آلاف جنيه للفرد في عدد من الفنادق الكبرى، بينما وصل أقل سعر إلى 2500 جنيه للفرد الواحد شاملة الحفلات الغنائية والاستعراضية والعشاء، بحسب الوكالة الفلسطينية الوطنية للإعلام.

    أما حفل الفنانة الاستعراضية دينا، فستتراوح أسعاره بين 3500 و8000 جنيه مصر، والذي ستحييه في أحد فنادق العاصمة المصرية القاهرة.

     

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    الكلمات الدلالية:
    ليلة رأس السنة, حفل رأس السنة, راغب علامة, نانسي عجرم, تامر حسني, وائل جسار, محمد منير, محمد فؤاد, جورج وسوف, عمرو دياب
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