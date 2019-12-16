شاب يصمم طبقا جديدا للقضاء على ظاهرة هدر الطعام في السعودية...فيديو

قام الشاب السعودي مشعل الخريشي بتصميم أطباق تجعل الوجبات تبدو أكبر من حجمها الحقيقي، في محاولة لإيقاف ظاهرة هدر الطعام المنتشرة في السعودية بشكل عام.

توضع أطباق هائلة ومتنوعة من الطعام كرمز للضيافة والكرم. ولكن ينتهي المطاف بالكثير من الطعام في سلة المهملات، هذا الأمر الذي لم يعجب مشعل، فقام بتصميم طبق يحمل اسم "صحن مشعل" بهدف التقليل من هدر الطعام. والصحن مرتفع في جهة الوسط التي لا تتسع سوى لكمية قليلة من الطعام، ما يعني تقديم كمية أقل من الأرز.

في مسعى للتصدي لظاهرة هدر الطعام الواسعة الانتشار في #السعودية، قام الشاب السعودي مشعل الخريشي بتصميم أطباق تجعل الوجبات تبدو أكبر من حجمها الحقيقي.https://t.co/kbYivvzv37 #فرانس_برس



✍️ @AnujChopra pic.twitter.com/b6snhQtSs8 — فرانس برس بالعربية (@AFPar) December 16, 2019

​وقال الخريشي لوكالة "فرانس برس" إن "التصميم المبتكر للصحن مرتفع من الوسط، ويقلل الهدر (بنسبة)30%".

وأشار مشعل أن الفكرة قد لمعت في ذهنه بعد صدور تقرير وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية عام 2018 الذي جاء فيه، بأن نصيب الفرد من الطعام المهدر في السعودية يبلغ حوالي 250 كيلوغراما سنوياً، وهو ما يتجاوز بكثير ضعف المعدل العالمي البالغ 115 كيلوغراما للفرد، بحسب وكالة "فرانس 24".

​وأعلن باحثون من جامعة الملك سعود في الرياض، في العام الماضي، جاء فيها أنّ "هدر الطعام في المطاعم والاحتفالات والمناسبات الاجتماعية هائل...لأن العادة جرت بتقديم طعام أكثر من المطلوب".