"بالإشارة"... محمد عبده يوبخ معجبا بسبب حركة قام بها في حفله

وبخ المطرب السعودي، محمد عبده، أحد معجبيه، بعدما لاحظ قيامه بفعلٍ أثار اشمئزازه خلال حفل غنائي أحياه في الفترة الأخيرة.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لمحمد عبده وهو على المسرح في إحدى حفلاته الأخيرة، وهو يحرج أحد معجبيه في الحفل بعدما لاحظ قيامه بتنظيف أنفه بإصبعه، بحسب صحيفة "المرصد" السعودية.

View this post on Instagram ، عجيب بونوره 😂😂😂 ، A post shared by 😈 مشاهير FUN 😈 (@mashaheerfun) on Dec 14, 2019 at 7:33am PST

وخلال تقديم محمد عبده إحدى أغنياته في الحفل، لاحظ وجود معجب بين الحضور يقوم بتنظيف أنفه بإصبعه بطريقة مستفزة، وهو ما أجبر المطرب السعودي الشهير على التعليق ونبهه بالإشارة من القيام بهذه الحركة المقززة بين الحضور بطريقة لطيفة.

يشار إلى أن محمد عبده طالته، الأسبوع الماضي، شائعة وفاته، ولكن سارع أحد الشعراء بنفي ذلك بالأدلة.

وأعلنت الهيئة العامة للترفيه في السعودية، عن إحياء ليلة "عراب الطرب"، التي تأتي ضمن فعاليات "موسم الرياض"، في يوم 31 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، ويحييها الفنان محمد عبده.

إذا غنّى صارت كل التفاصيل على البال، وأخذنا في جنح الخيال 🎶

وفي 31 ديسمبر ليلة بها الحظ كريم، ليلة بنكرّم فيها عرّاب الطرب محمد عبده اللي تغنّى ببنت النور، وشبيه الريح، وناعم العود، وغالي الأثمان 🧡#موسم_الرياض pic.twitter.com/Kyodj7JZYz — موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) December 14, 2019

وغرد "موسم الرياض" عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "فعاليات إذا غنّى صارت كل التفاصيل على البال، وأخذنا في جنح الخيال، وفي 31 ديسمبر ليلة بها الحظ كريم، ليلة بنكرّم فيها عرّاب الطرب محمد عبده اللي تغنّى ببنت النور، وشبيه الريح، وناعم العود، وغالي الأثمان".