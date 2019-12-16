بطة داخل مستشفى تثير حيرة المصريين... صور

عبر العديد من مستخدمي شبكة الإنترنت في مصر، عن حيرتهم من انتشار صور على مواقع التواصل الاجتماعي لبطة وهي تتجول في أحد المستشفيات المحلية.

وتظهر الصور المتداولة البطة، وهي تتجول بحرية داخل الطابق الرابع في مستشفى كفر الشيخ الجامعي، وتقف أمام غرف العمليات والولادة في قسم النساء والتوليد.

ايه ده #بطه في مستشفى عادي جدا تلاقي الحاجه كانت عاوزة تأكل الحاج محشي مع بط بس عشان متتأخرش على الحاج جابت الكرنب والبطه المستشفى عشان تعمل الأكل في المستشفى كانت هتدبح البط في حمام المستشفى بس للأسف البطه هربت منها بقي نعمل ايه معلش معلش😹😹😹😹💔 pic.twitter.com/fPMHyyop7S — Mohmed Essam (@MohmedE31825637) December 16, 2019

واتضح أن صور البطة مزيفة، بعدما كشف نائب رئيس جامعة كفرالشيخ للدراسات العليا، الدكتور حسن يونس، أنها من تصميم برنامج تعديل الصور "فوتوشوب"، بحسب صحيفة "المصري اليوم".

وقال: "يجب ألا نهتم بصغائر الأمور، والتي يقوم بها ضعاف النفوس بقصد خفة الدم أو اللهو".

وتابع مؤكدا أنه "لا يوجد مزارع دواجن قريبة من المستشفى، يمكن أن تقفز منها البطة للمستشفى، كما أن الطابق الثاني يصعب وصول البطة إليه، لأن يسبقه طابق أرضي به الكثير من المترددين على المستشفى والعاملين فيه، وذلك بجانب وجود 40 درجة سلم من الرخام الناعم الملمس، يصعب صعود البطة عليه".

وأعلن يونس، أنه تم التوصل إلى من فبرك صورة البطة المتداولة، وهو أحد العاملين في المستشفى، وجاري التحقيق معه لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.