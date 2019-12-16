رد فعل صادم لعروس طلبت من عريسها عدم الرقص مع أمه ولكنه فعل ذلك

دخلت عروس أمريكية في نوبة غضب شديد في حفل زفافها، بعد أن قام عريسها بفعل كانت قد طلبت منه مسبقا عدم القيام به.

قام أحد رواد موقع "ريديت" بذكر القصة، حيث أن العروس طلبت من زوجها عدم الرقص مع أمه، كونها قد فقدت أباها، ولن تتمكن من الرقص معه في حفل زفافها.

وعلى الرغم من أن والدة العريس كانت قد وافقت على الطلب الغريب، ولكن الأمور لم تسر كما كان من المخطط لها.

وبعد مرور بعض الوقت، يبدو أن العريس قد نسى طلب زوجته أو يمكن تجاهله، وبدأ بالرقص مع أمه بشكل عفوي، الأمر الذي دفع الحاضرين لتشجيعهما والتجمع حولهما، مما أثار غضب العروس، حيث كان رد فعلها صادما.

ووفقا لموقع "سكاي نيوز"، فإن العروس غادرت حفل الزفاف على الفور، وهي تبكي وتصرخ وتلعن، ومن ثم انتقلت إلى دورة المياه لتكمل نوبة الغضب هناك.

ولكن الزوج تقبل رد فعلها الغاضب، وتمكنا من البقاء سويا خلال حفل الزفاف، حيث نجحا معا في تخطي الموقف.

وقال بعض رواد وسائل التواصل الاجتماعي إن رد فعل العروس كان مبالغا فيه، بينما رأى آخرون أن للعروس الحق في أن تغضب.