مليونير يدفع حياته ثمنا للدفاع عن أسرته أمام لصين مسلحين... فيديو

قتل لصان مسلحان مليونيرا بريطانيا، يدعى ماثيو جيبارد، يبلغ من العمر 50 عاما.

وتعقب اللصان المليونير وأسرته من المطار في الأرجنتين إلى الفندق.

وتظهر لقطات كاميرا المراقبة جيبارد وهو يتصدى للصين حاول أحدهما انتزاع حقيبة كانت في يده، فبرز ابن زوجته ليدافع عنه، فطرحه اللص أرضا، وبدأت معركة بالأيدي انتهت بمقتل جيبارد وإصابة ابن زوجته برصاصة في رجله، ثم لاذ اللصان بالفرار على دراجة نارية.

ونقلت سيارة الإسعاف المليونير للمستشفى، إلا أن جيبارد فارق الحياة خلال تلقيه العلاج.