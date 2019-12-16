عقب يومين... شاب يفارق الحياة حزنا على صديقه

نشرت خدمة "جنائز الإمارات"، رسالة مؤثرة عن شاب توفي بعد يومين من وفاة صديقه المقرب.

تلقى مسؤول الخدمة اتصالا هاتفيا من شاب يبلغه عن موعد جنازة صديقه لنشرها على حساباتهم، وفي صوته نبرة حزن على وفاة صديقه.

▪الصحبة الصالحة

اتصل بي شاب يبلغ عن جنازة صديقه لننشرها وفي صوته نبرة الحزن وبعد مرور يومين يتصل بي شخص آخر يقول(تذكر قبل يومين اتصل فيك واحد يبلغك عن جنازة صديقه..توفي قبل قليل😩)

بعد السؤال تبين انهما عاشا سوياً وختما القران سوياً

(ورجلان تحابا في الله،اجتمعا عليه وتفرقا عليه) — جنائز الإمارات (@Janaza_uae) December 14, 2019

ولم تقف الرسالة عند هذا الحد، حيث تلقى مسؤول الصفحة بعد يومين اتصالا هاتفيا من شاب آخر يقول له: "هل تذكر قبل يومين اتصل بك شاب يبلغك عن جنازة صديقه، لقد توفي ذاك الشاب قبل قليل".

وأوضح مسؤول الخدمة أنه بعد السؤال عنهما، تبين أنهما عاشا سويا منذ الصغر.