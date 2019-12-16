كيف تعرف أن "الدودة الشريطية" تعيش داخلك

تحتاج الديدان الشريطية للعيش داخل الإنسان أو الحيوان حتى تتمكن من البقاء على قيد الحياة.

ووفقا لما نشرته صحيفة "البيان" الإماراتية، هناك أعراض لوجود الديدان الشريطية داخل الإنسان، أهمها الشعور بتغير الشهية، أو الأكل بكميات كبيرة ومع ذلك ينخفض الوزن.

وهناك أنواع من الديدان الشريطية تسبب أعراضا شبيهة بتلك الناتجة عن فقر الدم، كونها تتغذى على فيتامين "ب 12"، المساعد على تكوين خلايا الدم الحمراء، وقد يجد المصاب صعوبة في المشي، أو تيبس وصلابة الجسم.

ويمكن للديدان الشريطية أن تتكاثر داخل الجسم عن طريق البيض الذي يفقس وتخرج منه يرقات تزحف إلى الأمعاء.

ويتعين على الأفراد ملاحظة البراز في بعض الأحيان، حيث أن وجود قطع بيضاء صغيرة في البراز، قد تعني الإصابة بالدودة الشريطية.

وللتأكد من الإصابة بالدودة الشريطية، يتعين الخضوع لتحليل البراز، حيث تنمو بعض الديدان الشريطية لتصل إلى طول 25 قدما داخل الجسم وتنتقل اليرقات إلى أجزاء أخرى من الجسم وقد تصيب أجزاء من أنسجة المخ.