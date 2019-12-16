تجربة شديدة الخطورة... مغامر سعودي يصل إلى فوهة بركان نشط... صور

تمكن المغامر السعودي بدر الشيباني، من الوصول إلى فوهة بركان "ماسايا" جنوب شرقي ماناجوا عاصمة نيكاراغوا.

وتمكن الشيباني من الوصول للبحيرة البركانية الحية في منطقة البركان، ومشاهدة ذوبان الحمم البركانية.

بركان ماسايا الواقع على بعد 20 كيلومترًا جنوب شرقي ماناغوا عاصمة نيكاراغوا، يحوي واحدة من خمسة بحيرات للحمم البركانية النشطة حول العالم. pic.twitter.com/NvZxjCklO1 — بدر الشيباني (@jebadr) December 16, 2019

يذكر أن مجلة "فوربس"، صنفت الشيباني ضمن أبرز 50 شخصية رائدة لنشاطه في مجال نشر الثقافة الصحية.