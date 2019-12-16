الثلوج تكسي قمم الجبال في جنوب سيناء

أدى انخفاض درجات الحرارة في مصر، إلى تساقط الثلوج على قمم الجبال في محافظة جنوب سيناء المصرية.

قال موقع "طقس العرب"، إن مصر تأثرت بمنخفض جوي رافقته أمطار رعدية ورياح نشطة، مشيرة إلى أنها عملت على إثارة الأتربة والغبار.

وقال الموقع إن هذا المنخفض الجوي تسبب في تدني درجات الحرارة لتصبح دون معدلاتها في مثل هذا الوقت من العام.

وتأثرت مناطق غربي مصر بزخات من الأمطار الرعدية نتيجة لهذا المنخفض الجوي، بحسب الموقع، الذي أشار إلى أن هذه الأمطار كانت مصحوبة بتساقط الثلوج فوق القمم العالية، كما في جبل موسى، الذي يبلغ ارتفاعه 2285 مترا، حيث تساقطت عليه الثلوج لأول مرة هذا الموسم، يوم الأحد.