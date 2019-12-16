مليارات الريالات... تركي آل الشيخ يكشف عن إيرادات "موسم الرياض"

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه السعودية، أن الدخل المبدئي المباشر من فعاليات الترفيه التي قدمت خلال "موسم الرياض"، تجاوز المليار ريال سعودي بخلاف أربعة مليارات ريال دخل غير مباشر (الدولار الأمريكي يساوي 3.75 ريال سعودي).

وقال آل الشيخ في تصريحات نقلتها صحيفة "الاقتصادية" السعودية، إن موسم الرياض وفر 34.7 ألف وظيفة مباشرة، و17.3 وظيفة غير مباشرة، مشيرا إلى أن العاصمة استقبلت نحو 206 آلاف سائح.

وينتظر رواد " موسم الرياض "، انطلاق مهرجان "مدل بيست" الموسيقي بمشاركة أكثر من 100 فنان عالمي في مجال الـ"DJ" وموسيقيين محليين وعرب، وفقا لما أكدته الجهات المنظمة للمهرجان.

ويترقب محبو "الهاوس والتكنو ميوزك" وغيرهما من الفنون العصرية، العروض الضخمة التي سترافق المهرجان الذي يعد الأضخم في الشرق الأوسط، وينطلق في 19 ديسمبر/كانون الأول ويستمر حتى 21 من الشهر نفسه.

ويعد مسرح "بيج بيست" الذي تقام عليه العروض الرئيسة أحد أبرز أركان مهرجان "ميدل بيست"، وهو أكبر مسرح في المهرجان ويستوعب أكثر من 45 ألف شخص من محبي الموسيقى والفن.

ويضم المهرجان أيضا مسرح "أندرجراوند بيست 1 و2"، وهما مسرحان يستضيفان أشهر عمالقة الفن العالميين والمحليين.

ومن بين المسارح أيضا مسرح "داون بيست"، لتوفير مساحة استرخاء بعيدة عن صخب الموسيقى والإيقاعات العالية، حيث يستضيف دي جي وموسيقيين بارزين وعددا من المواهب المحلية.

وانطلاقا من حرص مهرجان "ميدل بيست" على تمكين المواهب السعودية وعرض مهاراتهم أمام الجمهور، تم إنشاء مسرح "سعودي بيست" الذي يصفه المنظمون بأنه فخر المهرجان، حيث تم تخصيصه للمواهب السعودية الناشئة.