فيديو جديد... الوليد بن طلال مع "الأميرات الخمس" في رحلة ترفيهية

نشر الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال، فيديو جديدا، يظهر فيه مع "الأميرات الخمس"، خلال رحلة ترفيهية في الصحراء.

وكتب الوليد بن طلال على "تويتر"، اليوم الاثنين: "ويك إند مع الأميرات الخمس سارا، وجنى، ومايا، ودلال، ونورا، والزميلات والزملاء بالبر".

ويظهر الملياردير السعودي في بداية الفيديو وهو يستقل مروحية، مع آخرين، ليتجه إلى منطقة صحراوية، يبدأ فيها المشاركة في أنشطة ترفيهية تشمل تدريب الأميرات الخمس، على استخدام بندقية صيد.

يظهر في الفيديو، خيمة تم إنشاؤها لهذا الغرض، إضافة إلى وجود تجمعات من الإبل والخيل وبعض الطيور.

ويرصد الفيديو، أيضا مشاركة الأميرات الخمس، في رحلات سفاري، رافقت الوليد بن طلال، إضافة إلى قيامهن باللهو باستخدام بعض الألعاب الترفيهية.

كما يظهر الأمير الوليد بن طلال وهو يؤدي الصلاة ليلا بمشاركة الأميرات الخمس، ويتبع ذلك حفل شواء.

ويك اند مع الأميرات الخمسة سارا، جنى، مايا، دلال، نورا والزميلات والزملاء بالبر



Weekend with my five grand daughters Sara, Jana, Maya, Dalal, Noura and friends in the desert pic.twitter.com/1oWoOicmVM — الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) December 16, 2019

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، غرد الوليد بن طلال عبر حسابه على موقع "تويتر": "حفيدتي مايا بنت خالد الوليد تساند أختها جنى بطريقتها الخاصة"، كما نشر ​في شهر نيسان/ أبريل، صورة لحفيداته، وهن نائمات بجوار بعضهن بعضا، خلال أحد النزهات البرية.