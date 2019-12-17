مليونيرة ليوم واحد...هذا ما حصل مع شابة أمريكية

ابتسم الحظ لشابة أمريكية تبلغ من العمر 35 عاما ليوم واحد فقط، عندما أصبحت مليونيرة لـ24 ساعة جراء خطأ طباعي من أحد المصارف الأمريكية.

تسبب الخطأ المطبعي من أحد البنوك الأمريكية في إهداء روث بالون، الشابة الأمريكية من مدينة دالاس في ولاية تكساس، مبلغا يعادل 37 مليون دولار.

لتتحول إلى مليونيرة، إلا أن فرحتها لم تدم طويلا، فالشابة الأم لطفلين توقعت بأن يكون أحدهم قد أهداها هذا المبلغ، لتحاول مراجعة البنك للاستفسار عن المبلغ، إلا أنها لم تتمكن من التواصل مع البنك في ذات النهار.

وقالت: " كنت أراجع حسابي البنكي لأرى رصيدي وأتحقق من المعاملات الجارية. سجلت الدخول على التطبيق ولاحظت وجود 37 مليون دولار، حاولت التواصل مع البنك في ذات اليوم عن طريق التطبيق البنكي إلا أنني لم أتمكن في ذلك اليوم".

وأضافت: "أرسلت الصورة إلى زوجي لأسأله لماذا حسابنا البنكي به 37 مليون دولار"، بحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل " البريطانية.

ليتم بعدها التوصال مع البنك الذي اعتذر عن الخطأ وألغى المعاملة البنكية. وفي لقاء للشابة مع إحدى القنوات التلفزيونية، قالت بأنها كانت ستتبرع ببعض المال وتستثمر القسم الآخر في العقارات.