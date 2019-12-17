أحمد داوود يعلن بدء أول تصوير ثلاثي الأبعاد لفيلم مصري

نشر الفنان أحمد داوود، عبر حسابه الشخصي على "إنستغرام" صورة يعلن فيها عن بدء تصوير فيلمه الجديد "يوم 13" بتقنية 3D.

وكتب داوود "بسم الله توكلنا على الله. أول يوم تصوير فيلم "يوم 13"، أول فيلم في مصر والوطن العربي يتم تصويره بتقنية ال3D، في السينمات 2020 إن شاء الله".

يذكر أن آخر أعمال أحمد داوود هو فيلم "ولاد رزق 2" والذي وصلت إيراداته إلى 100 مليون جنيه.

الفيلم من بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوي وكريم قاسم وخالد الصاوي ونسرين أمين وباسم سمرة، ومن تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.