من اليمين إلى اليسار أو من الأعلى للأسفل..خدعة بصرية تشعل مواقع التواصل... فيديو

تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا أثار الكثير من التساؤلات حوله، والذي يعتمد على "الخداع البصري" الأمر الذي أثار الكثير من ردود الفعل على مواقع التواصل.

نشر صاحب حساب حمل اسم InertialObserbr، مقطع فيديو يظهر فيه محور مزدوج ينحني بطريقة وجهة معينة، الأمر الذي يعتمد على "الخداع البصري" الذي دفع الكثيرين إلى تقديم اقتراحاتهم في اتجاه تحرك المحورين.

Illusion of The Year 2019 Winner



It's based on a simple Lissajous curve, but uses clever shading/highlighting to create a 'double-axis' illusion pic.twitter.com/mdE3Eee1E9 — 〈 Berger |🎄| Dillon 〉 (@InertialObservr) December 15, 2019

واختلفت الأجوبة حول جهة حركة المحورين من اليمن إلى اليسار أو من الأعلى إلى الأسفل.

ويظهر شكل قريب لشكل السمكة في حركة المحورين في وقت من الأوقات، في حين علّق بعض المشاركين بأن العقل يفسر حركة الشكل بصورة مختلفة، الأمر الذي يشكل ما يعرف بـ"الوهم البصري" أو " الخداع البصري".