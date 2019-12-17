جدل في الخليج...شاب كويتي يعلن اعتناقه اليهودية على التلفزيون الإسرائيلي..صور وفيديو

بثت محطة تلفزيونية إسرائيلية تقريرا مطولا تحدثت فيه عن اعتناق شاب كويتي الديانة اليهودية، وقيامه بتنفيذ شعائرها.

وأذاعت قناة "مكان" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية التقرير، وتحدثت فيه عن اعتناق الشاب يوسف المهنا الديانة اليهودية، تاركا الإسلام.

وبحسب التقرير، فقد غير الشاب اسمه إلى "نفتالي" وانتقل من الكويت إلى بريطانيا، معربا عن أمله بزيارة إسرائيل والعيش فيها، بحسب "سي إن إن".

وتسببت الفيدوهات التي تدوالها رواد "تويتر" بجدل كبير خصوصا بعد أن تعرف عليه الكثير من المواطنين الكويتيين، واعتبر أحد المغردين أنه "كل إنسان حر باختيار معتقداته".

مبروك عليك هذا الاثم العظيم بالخيانة الوطنية .. للاسف انك كنت بيوم من الايام صديقٌ لي وللكثير من المعارف الطيبين.#يوسف_المهنا — صاحب الدختوراه المزورة چبريت (@chabreeet) December 16, 2019

وغرد آخر مستغربا "أشعر بالصدمة.. لقد كان معي في الكلية وبنفس التخصص....لم أرى منه أي عيب..هداه الله".

#يوسف_المهنا

انصدمت لما قريت الخبر للامانه

كان معاي بالكليه وبنفس التخصص و نفس المحاضرات

والولد خوش واحد ماشفت منه ولا عيب !!!

الله يهديه يارب — بـــدر (@Albatenii) December 17, 2019

وتعرف عليه مغرد آخر "لقد كان شاب خلوق ومحترم وذكي..أشعر بالصدمة... ماقمت به هو اعتراف بالصهيونية وليس اليهودية".

عرفته شاب خلوق ومحترم وذكي جداً ، للأسف اللي سويته #يوسف_المهنا إعتقاد بالصهيونية وليس اليهودية فقط !! وهذا الأمر لا يعكس بيئته وأهله وتربيته بالعكس فهذا الأمر باب شر عليك يا يوسف وخسرت كل شيء بهذا الفعل .. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك — Aziz (@Aziz11492) December 16, 2019

وتنوعت الآراء بين الاستغراب والاستهجان لتصل إلى المطالبة بتطبيق "الحد" الإسلامي عليه مع أشد العقوبات.

#يوسف_المهنا

هاشتاف تم تداوله بسبب شاب كويتي يعتنق اليهودية ووزارة الخارجية الكويتية تتحقق من صحة اعتناقه اليهودية وسحب جنسيته إن ثبت ذلك.



pic.twitter.com/o950V9Erwk — وش سالفة الهاشتاق!⁦🇸🇦⁩ (@abt_tag) December 17, 2019

الهبة الجديدة

بعد السعودي جانا الكويتي 🙂

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لابد من تجريم التعاطف مع الكيان الصهيوني ، واستمرار الضغط عليه إعلاميا

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يتم استخدام أمثال هؤلاء من قبل الإعلام الصهيوني لتمرير الرسائل السياسية

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في وقت نعرف تماما أن أمثال هؤلاء لا يمثل الشعوب ولا الحكومات

.#يوسف_المهنا pic.twitter.com/DOLnY6Tufr — القوة العسكرية (@i___guns) December 16, 2019

وأعلنت الداخلية الكويتية عن مباشرتها التحقيق في القضية بعد الجدل الكبير الذي أحدثته في أوساط المجتمع الكويتي، وأنها ستباشر تحركها في حال ورد شكوى رسمية أو بلاغ رسمي في هذه الحادثة، معلنة أنه في حال "ثبتت صحة التقرير المنشور فإن سحب الجنسية الكويتية من المواطن اليهودي سيكون إجراء عاجلا" بحسب "القبس".