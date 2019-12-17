شاهد... فيديو صادم لشرطي أمريكي تجاه طالب داخل مدرسة

انتشر مقطع فيديو صادم لشرطي أمريكي، وهو يطرح طالبا على الأرض مرتين داخل إحدى مدارس ولاية كارولينا.

ويظهر في الفيديو الشرطي، وهو يسير بجانب الطفل وفجأة رفعه في الهواء وأسقطه أرضا مرتين.

الحادث وقع في مدرسة "فانس كاونتي"، وتم إيقاف الشرطي عن العمل في انتظار نتيجة التحقيق معه.

ولم يتم الكشف عن سبب اعتداء الشرطي على الطالب، إلا أن مصادر أكدت أنه يعمل في المدرسة منذ عامين ولم يحدث منه أي شيء مشابه.

وقال والد الطالب إن ابنه يتعافى في المنزل، بعد تعرضه لكدمات في رأسه.