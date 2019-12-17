ردود الفعل الأولى عقب العرض الأول للجزء الأخير من الملحمة السينمائية "حرب النجوم"

ازدحمت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، بالآراء والتحليلات، بشأن الجزء التاسع والأخير من سلسلة الأفلام الشهيرة "حرب النجوم"، وذلك بعد عرضه العالمي الأول، أمس الاثنين، في الولايات المتحدة.

وتباينت ردود فعل النقاد والصحفيين بشأن آخر أجزاء السلسلة السينمائية الشهيرة، التي يدور محورها الرئيسي حول صراع الخير والشر، متمثلا في فرسان "الجيداي" الأخيار وقوى "السيث" الشريرة المنتمية إلى "الجانب المظلم".

وغرد مايك ريان من موقع "أبروكس" عبر "تويتر": "فيلم "Star Wars: The Rise of Skyalker" هو بالتأكيد أكثر فيلم معقد في السلسلة، لقد أعجبت بالكثير من مضمونه، ولكن كان نصفه الأول غارقا في تفاصيل وحبكة جديدة وإشارات وأجهزة إرسال، وأعتقد أنه كان يجب أن يخصص له 3 أفلام".

STAR WARS: THE RISE OF SKYWALKER is certainly the most convoluted Star Wars. There is a lot I liked, but the first half gets so bogged down with exposition and new plot and doodads and beacons and transmitters, it feels like it should have been three movies on its own. — Mike Ryan (@mikeryan) December 17, 2019

بينما قال الناقد، آدم بي فاري من مجلة "فارايتي" الأمريكية إن "هناك الكثير من الأمور في هذا الفيلم، لكن كان أفضل لحظاته هي الأكثر هدوءا وإنسانية".

I’m gonna need a minute to digest #StarWarsTheRiseofSkywalker. There’s so much movie in this movie. But its best moments are the quietest and most human. Giving this more of a think, though. — Adam B. Vary (@adambvary) December 17, 2019

وفيما أشادت لورا برودوم من موقع "آي جي إن" باللحظات العاطفية في الفيلم، فأشارت إلى أن "هناك بعض الخيارات لم تكن ضرورية لعرضها ولا تشكل أي إضافة أو معنى".

I’m still processing #StarWars #TheRiseofSkywalker. The emotional highs are spectacular, and there are a lot of payoffs (some earned, some not). But some choices feel like an unnecessary course-correct from The Last Jedi and some just plain don’t make sense. Need to see it again pic.twitter.com/NcgBbAeCVx — Laura Prudom (@LauInLA) December 17, 2019

لكن كان هناك نقاد آخرون أكثر إعجابا بالفيلم، إذ كتب روب كيز من موقع "سكريت رانت"، أن نهاية الفيلم كانت مرضية للغاية وهائلة لهذه الملحمة، فهو يعالج بطريقة ما القضايا والشخصيات ويجيب على معظم الأسئلة التي لم يتم الإجابة عنها في الجزئين السابقين "The Force Awakens" و"The Last Jedi".

كما أثنى إريك دايفيس على الفيلم، ووصفه بأنه "ملحمة"، وخاتمة رائعة مليئة بالكثير من كل شيء: الحركة والمغامرة والإجابات والفكاهة والحب".

Epic. All of it. #TheRiseofSkywalker is a terrific finale that is just stuffed with so much of everything. Action, adventure — answers!! — humor, heart, love, and grit. I spent the entire second half with tears in my eyes - a wonderful way to end the Skywalker story pic.twitter.com/K2NhHSGWzM — Erik Davis (@ErikDavis) December 17, 2019

وإلى جانب الآراء النقدية، فقد احتشدت مواقع التواصل الاجتماعي أيضا، بالعديد من التسريبات بشأن أحداث الفيلم، على الرغم من أن أبرز أبطاله، مارك هاميل، طلب ممن سيحضر عرضه الأول ألا يحرق أحداثه على شبكة الإنترنت.

The 1st public screening of #TheRiseOfSkywalker takes place tonight in Los Angeles. I know I can't stop you from writing about it on social media, but I CAN beg you to please, Please, PLEASE avoid any SPOILERS!!! Thanking you all in advance, Mar🐫 #MayTheShushBeWithYou pic.twitter.com/1FhCqwkKTn — Mark HoHoHoHamill (@HamillHimself) December 16, 2019

وسيطرح آخر أفلام "حرب النجوم" بعنوان "The Rise of Skywalker" في دور العرض السينمائية بدءا من 20 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وهو من بطولة دايزي ريدلي، ومارك هاميل، وآدم درايفر، ومن إخراج جي جي أبرامز.

وتم إنتاج أول أجزاء أفلام "حرب النجوم" في عام 1978، من إخراج جورج لوكاس بينما تولت شركة "ديزني" إنتاج آخر 3 أجزاء منه ابتداءا من عام 2016، بعد شرائها لشركة "لوكاس فيلم"، في صفقة بمليارات الدولارات.

وشهد عام 2019 أكبر نجاح لشركة "ديزني" في شباك التذاكر العالمي، بعشرة مليارات دولار، بفضل أفلامها "Frozen 2" و"The Lion King" و"Avengers: Endgame"، وذلك قبل طرح الجزء الأخير من سلسلة أفلام "حرب النجوم"، الذي عرض لأول مرة أمس الاثنين.