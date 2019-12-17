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14:49 17 ديسمبر/ كانون الأول 2019
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    ضغط الدم أبرزها... أكثر أسئلة يتم طرحها على "دكتور غوغل" في 2019

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    شهد عام 2019 المنصرم، لجوء أكثر من 93 مليون شخص إلى "دكتور غوغل"، عبر محرك البحث الأمريكي الشهير، للحصول على المشورة والمعلومات الطبية.

    وشارك "غوغل" في الأسبوع الحالي، أكثر 10 استفسارات صحية، تم البحث عنها داخل الولايات المتحدة خلال 2019، في الفترة من يناير/ كانون الثاني وحتى أوائل ديسمبر/ كانون الأول، بحسب شبكة "سي بي إس" الأمريكية.

    1) كيف نخفض ضغط الدم

    طبيب الأنف والأذن والحنجرة
    © Depositphotos / Imagepointfr
    دراسة تحذر: لا تسألوا "دكتور غوغل" بشأن الأمراض الخطيرة
    وجاء سؤال "كيفية ضغط الدم" في مقدمة الأسئلة الطبية التي طرحت على "دكتور غوغل" خلال 2019، وهذا ليس غريبا، لأنه من أكثر الأعراض الصحية شيوعا وتزايدا في أمريكا، إذ يتأثر عدد متزايد من الأشخاص دون سن 40 به.

    وعادة ما يتم تشخيص ارتفاع ضغط الدم، عندما يكون ضغط الدم الطبيعي أعلى من 130/80، وتتمثل "الوصفة المثالية" لخفضه في فقدان الوزن، وممارسة الرياضة، والتقليل من الملح في الطعام، والعمل على الحد من التوتر، وتناول نظام غذائي صحي يحتوي على كمية أقل من الصوديوم والبوتاسيوم.

    2) ما هو "كيتو"؟

    احتل نظام "كيتو" الغذائي المرتبة الثانية في قائمة هذا العام، وكان يتصدر القائمة في العام الماضي.

    ويتسم هذا النظام الغذائي بأنه غني بالدهون، ومعتدل في البروتينات ونسبة منخفضة للغاية من الكربوهيدرات، ويدفع الجسم إلى حالة تعرف باسم الكيتوزية.

    وتتسبب الكيتوزية في تكسير الدهون المخزنة في الجسم وتخزينها في جزيئات تسمى الكيتونات، والتي تستخدم بعد ذلك كطاقة.

    وينتشر الكيتون في الدم ويصبح المصدر الرئيسي للطاقة للعديد من الخلايا في الجسم، بحسب للمعهد الوطني للسرطان.

    وأعرب خبراء الصحة عن قلقهم من نسبة الدهون المرتفعة في هذا النظام الغذائي، التي تقترب من 70٪ من السعرات الحرارية اليومية، ومتطلباته المنخفضة من الكربوهيدرات.

    وينظر البعض إلى نظام "كيتو" الغذائي بأنه غير مستدام على المدى الطويل، إذ أنه لا يعلمك كيفية اكتساب عادات الأكل الصحية، ولكنه أمر جيد لحل سريع.

    3) كيفية التخلص من الفواق

    بعد أن كان محتلا القائمة في عام 2017، جاء سؤال حول العوامل التي تؤدي إلى حدوث الفواق في المرتبة الثالثة هذا العام.

    وغالبا من يحدث الفواق عندما يهيج شيء ما الحجاب الحاجز، مثل تناول الطعام بسرعة كبيرة أو شرب الكحول أو الشعور بالتوتر أو الإثارة أو تناول أدوية معينة.

    ومعظم حالات الفواق عادة ما تذهب من تلقاء نفسها بعد بضع دقائق.

    بالنسبة لـ"الفواقات المزمنة"، وهي الفواقات التي تستمر أكثر من بضعة أيام أو تستمر في العودة، فيجب على الشخص الاتصال بمزود الرعاية الصحية لمناقشة الأسباب وخيارات العلاج الممكنة.

    وفيما يلي قائمة "غوغل" الكاملة لأكثر 10 أسئلة بحثا عن الصحة في الولايات المتحدة خلال 2019:

     

    1- كيفية خفض ضغط الدم

    2- ما هو كيتو

    3- كيفية التخلص من الفواق

    4- كم تدوم الإنفلونزا

    5- ما الذي يسبب الفواق

    6- ما الذي يسبب حصى الكلى

    7- ما هو فيروس الورم الحليمي البشري

    8- كيفية خفض الكوليسترول في الدم

    9- كم عدد السعرات الحرارية التي يجب أن أتناولها يوميا

    10- كم تبقى الكحول في الجسم

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