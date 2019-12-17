الأرصاد المصرية تكشف أحوال الطقس... فيديو

كشفت هيئة الأرصاد الجوية المصرية عن حالة الطقس خلال الفترة الحالية، وفرص سقوط الأمطار.

وصرح الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، أن الفترة الحالية تشهد استقرارا في الأحوال الجوية.

وأكد شاهين خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى المصرية، انعدام فرص سقوط الأمطار على جميع أنحاء الجمهورية.

وقال إنه يجب على المواطنين ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة وعدم تخفيفها أثناء ساعات النهار، نتيجة الانخفاض السريع فى درجات الحرارة أثناء فترات الليل.

وأشار الدكتور شاهين إلى أن الدرجة العظمى بالقاهرة 23 درجة مئوية.

وأوضح أن الفارق بين درجات الحرارة العظمى والصغرى يصل إلى 10 درجات، موجها قائدي السيارات بتوخي الحذر أثناء القيادة خاصة في الصباح الباكر.