كادت أن تخسر وجهها في محاولة لازالة قناع تجميل... فيديو

نشرت فتاة من ولاية كانساس الأمريكية مقطع فيديو تظهر فيه باكية من الألم بعد عدة محاولات لإزالة قناع التجميل عن وجهها.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية اشترت نافي تشاندلر، البالغة من العمر 20 عاما، قناع تجميل الوجه مقابل دولارين من متجر محلي.

— Navy Chandler (@itsjustnavy) 5 декабря 2019 г.

وتظهر الفتاة في الفيديو وهي تناضل من أجل إزالة القناع الذي التصق بوجهها، وبعد عدة محاولات تبدأ بالبكاء من شدة الألم. وفي نهاية الفيديو أوصت نافي بعدم شراء هذا المنتج مطلقا.

وانهالت تعليقات المستخدمين على الفيديو المنشور، حيث كتب أحدهم ممازحا :"لقد استخدمت الغراء... يجب أن تبقى مسامك نظيفة لمدة عام أو عامين على الأقل" .

وعلق مستخدم آخر: "كنت سأغضب إن لم يكن قناع التجميل الذي أستخدمه هكذا، أحب الأقنعة التي يصعب إزالتها".