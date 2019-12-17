امرأة تكتشف أنها حامل قبل 9 أيام من موعد إنجابها

في واقعة غريبة من نوعها، أنجبت امرأة أمريكية أول أطفالها، وذلك بعد 9 أيام فقط من اكتشاف أنها حامل.

حاولت لورين تشوك (28 عاما) وزوجها، من ولاية تينيسي الأمريكية، إنجاب الأطفال في عامي 2014 و2016، لكن فشلت مساعيهما، لكون أنها مصابة بمتلازمة المبيض المتعدد الكيسات، منذ فترة المراهقة، وهي حالة مرضية تتسبب في عدم انتظام الدورة الشهرية، بحسب صحيفة "كورشال أبيل" الأمريكية.

Lauren Chalk says her son is the "best Christmas gift since Jesus." https://t.co/3O4GmJh3j8 — Local 12/WKRC-TV (@Local12) December 17, 2019

لكن بعدها، اكتشفت أنها في الأسبوع الـ39 من حملها، ولم تعرف ذلك حتى دفعتها والدتها إلى إدراك خطب ما، ونصحتها بزيارة الطبيب لإجراء فحوصات.

On Dec. 2, Lauren and Keith Chalk welcomed their first child into the world — nine after days after they found out they were pregnant. https://t.co/fsOLssIhOP pic.twitter.com/r7V6xiPvo3 — Ventura County Star (@vcstar) December 14, 2019

وتوجب على تشوك الانتظار إلى بعد عطلة عيد الشكر للحصول على موعد مع الطبيب، واستقبلت طفلها "وايات" في 2 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بعد أن تسلل الإحباط لديها، بسبب تاريخ إجهاضها الطويل.

وقالت لورين عن ابنها إنه "أفضل هدية" من الممكن لأي شخص أن يهديها إياها، كما أشارت إلى انه أفضل هدية من الممكن أن تتلقاها في أعياد الكريسماس.