دينا الشربيني بطلة أول فيلم عربي بتقنية البعد الثالث

احتفل أبطال فيلم "يوم 13"، اليوم الثلاثاء، ببدء تصوير مشاهده، وهو الذي يصنف كأول فيلم يصور بتقنية الـ3D "البعد الثالث" في العالم العربي.

وأعلن أحد أبطال الفيلم، الممثل المصري، أحمد داوود، عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، بدء تصوير الفيلم، والذي تشارك في بطولته الممثلتان دينا الشربيني ونسرين أمين، إضافة إلى الممثل المصري محمد شاهين، بحسب تقارير محلية.

وأشار "داوود" في تغريدته، إلى أن "يوم 13" هو أول فيلم في مصر والوطن العربي يتم تصويره بتقنية الـ3D، وأضاف أنه سيتم طرحه في دور العرض السينمائية العام المقبل 2020.

بسم الله توكلنا علي الله .. اول يوم تصوير فيلم "يوم 13" أول فيلم في مصر والوطن العربي يتم تصويره بتقنية ال3D في السينمات 2020 ان شاء الله .. يارب يا بركة دعاء الوالدين 🙏🙏🙏🤟🤟🤟#فيلم_يوم13 pic.twitter.com/G2btecOhFI — Ahmed Dawood (@odawoodo) December 16, 2019

كما شاركت الممثلة المصرية، نسرين أمين، جمهورها صورة من كواليس أول أيام تصوير فيلم "يوم 13"، عبر حسابها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.

وتظهر نسرين إمام في الصورة، وهي برفقة عدد من أبطال الفيلم، من بينهم دينا الشربيني وأحمد داوود ومحمد شاهين.

الحمد لله اول يوم تصوير فيلم (يوم ١٣) مع المنتج و المخرج الكبير وائل عبد الله و أحلى أصدقاء...ربنا يكتب لنا النجاح إن شاء الله 🙏🏻❤ pic.twitter.com/ZlSZhobAZM — Nesreen Amin (@NesreenAmin) December 17, 2019

وعلقت على الصورة: "‏الحمد لله أول يوم تصوير فيلم "يوم 13"، مع المنتج والمخرج وائل عبد الله، وأحلى أصدقاء... ربنا يكتب لنا النجاح إن شاء الله".