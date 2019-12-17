تخلى عنها عريسها قبل الزفاف بأيام... فتزوجت نفسها

تزوجت فتاة بريطانية نفسها بعد تخلي عريسها عنها قبل يوم الزفاف بفترة وجيزة.

ووفقا لصحيفة "مترو" البريطانية وافقت ساندرا بلانكو على الزواج من خطيبها الذي كانت تربطها به علاقة حب لمدة عام ونصف.

— Deinyefa JD (@DeinyefaJ) 17 декабря 2019 г.

وخلال ستة أسابيع تم تنظيم حفل زفاف في ولاية لاس فيغاس الأمريكية ومع ذلك، قبل الحفل بفترة وجيزة قرر خطيبها الانفصال عنها.

وبحسب الصحيفة رفض المنظمون إعادة الأموال التي دفعت لتنظيم الحفل، لذلك قررت بلانكو الزواج من نفسها، وبدلاً من العريس، دعت عارض أزياء الأمريكي إيان سبيفي.

وفقا لبلانكو البالغة من العمر 30 عاما، فإن رحلتها إلى لاس فيغاس غيرت نظرتها للحياة، وقالت: "أدركت أولاً وقبل كل شيء، من الضروري أن تحب نفسك من أجل مقابلة شريك يقدرك".

وأضافت بقولها: "أنا رومانسية جدا. لذلك، في يوم الزفاف، مشيت وحيدة إلى المذبح، وألقى الكاهن في زي إلفيس بريسلي خطابًا مؤثرًا حيث قال إن الوقت قد حان لتحبي نفسك وحياتك الغالية".