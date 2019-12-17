فنانة أمريكية تتلو آية "الكرسي" بطريقة مدهشة... فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه فنانة أمريكية وهي تقرأ سورة "الكرسي" بطريقة مميزة ومن دون أي خطأ.

ظهرت الفنانة جينيفر جراوت وهي تتلو القرآن بإتقان لا سيّما أنها لا تجيد التحدث باللغة العربية.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #جينيفر_جراوت، وهي تتلو آية الكرسي Публикация от Worldcelebrity Art Production (@worldcelebrity.art) 16 Дек 2019 в 1:40 PST

وكانت جينيفر جراوت قد شاركت في برنامج "أراب غوت تالنت" بموسمه الثالث عام 2013، حيث قدمت مجموعة من الأغاني الطربية العربية، مؤكدةً أنها لا تجيد اللغة العربية وأنها تحفظ الكلمات.

واستطاعت جروات التأهل لمراحل متقدمة من البرنامج حيث نالت شهرة واسعة.