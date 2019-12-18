تسريبات تكشف عن مواصفات هاتف هواوي الجديد... فيديو

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لهاتف "هواوي" الجديد المقرر طرحه مطلع العام المقبل.

الهاتف الذكي الذي ترغب "هواوي" بطرحه هو Huawei P40 Pro، الذي يحتوي على بطارية ليثيوم متطورة بسعة 5500 ميلي أمبير، تكفيه لعمل يومين في حال استعماله للاتصالات وتصفح الإنترنت

ومشاهدة الفيديوهات والاستماع للموسيقى، ويمكن شحن 70 في المئة من سعتها في ظرف 45 دقيقة فقط.

كما من المفترض أن يحصل هذا الهاتف على شاشة OLED بمقاس 6.5 بوصة، بدقة+HD، وتردد 120 هيرتز، تغطي كامل مساحة واجهته الأمامية تقريبا، وفيها ثقب صغير مخصص للكاميرا الأمامية التي ستكون مزدوجة العدسة.

كاميرا الهاتف ستكون مزودة بخمس عدسات إحداها بدقة 108 ميغابيكسل.