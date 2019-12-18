امرأة تهدد بتفجير قنبلة على متن رحلة جوية من إسطنبول... فيديو

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا جرى تصويره على متن طائرة كانت تستعد للقيام برحلة من إسطنبول إلى قبرص، في الوقت الذي أعلنت فيه امراة مسافرة أن بحوزتها قنبلة.

قامت إحدى الراكبات بالصراخ بشكل هيستيري قائلة "أنا عضو في جماعة فتح الله غولن، وسأفجر الطائرة".

ليحاول الركاب تهدئتها ويقوم طاقم الطائرة باستدعاء أمن المطار، ليتقرر إلغاء الرحلة.

هذا وكانت المرأة قد قامت بإشعال السجائر خلال فترة انتظار قدوم أمن المطار، ليتم نقلها إلى مركز أمني للاستجواب.

وكانت المرأة قد غطت كامل جسدها بالملابس وأخفت وجهها بنقاب ونظارات شمسية، بحسب ما نقلت صحيفة "حريت" التركية.