الأرصاد المصرية تحذر من انخفاض درجات الحرارة إلى 11 خلال الأيام الثلاثة المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، عن تغيرات جديدة تطرأ على حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، محذرة من انخفاض درجات الحرارة.

وأورد الموقع تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة على مدار الأيام الثلاثة المقبلة "الأربعاء، والخميس، والجمعة"، وتوقعت، أن يسود اليوم، طقس مائل للدفء في شمال البلاد وحتى شمال الصعيد.

وقالت سيكون الطقس دافئ على جنوب الصعيد نهارا، بارد ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وإن درجات الحرارة تتراوح بين 21 للعظمى و11 للصغرى اليوم الأربعاء، وتصل العظمى غدا إلى 22 درجة مئوية والصغرى 11، كما تكون يوم السبت 21 للعظمى و11 للصغرى.

وأشارت إلى أن السحب المنخفضة والمتوسطة تظهر على شمال البلاد، وتكون الرياح معتدلة وتنشط على جنوب الصعيد.

وعن طقس الخميس، توقعت الهيئة، أن يسود طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا، بارد ليلا، محذرة من أن الرؤية تقل في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وقالت إنه من المتوقع أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، وتكون الرياح معتدلة تنشط على جنوب الصعيد والبحر الأحمر.

وقالت الهيئة إنه من المتوقع أن يسود، يوم الجمعة، طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مشيرة إلى أن السحب المنخفضة والمتوسطة تظهر على شمال البلاد والرياح معتدلة.