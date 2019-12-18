عرض أزياء بحريني وسط موسكو... صور

ضمن احتفالات سفارة مملكة البحرين في روسيا الاتحادية بالعيد الوطني والذكرى العشرين لتولي الملك حمد بن عيسى آل خليفة الحكم، أقامت المصممة البحرينية كبرى القصير عرضا للأزياء التقليدية في موسكو.

وأقيم العرض في فندق "ريتز" قرب الساحة الحمراء وسط العاصمة، ضمن أمسية أقامتها السفارة البحرينية، وحضرها العديد من الدبلوماسيين والضيوف، إحياءً للأعياد الوطنية البحرينية.

وقدمت المصمة كبرى عددا من التصاميم التي تمثل الزي البحريني التقليدي، وعرضتها عدد من عارضات الأزياء الروسيات اللواتي جلن بين الضيوف، وعن هذا العرض تحدثت المصممة القصير في حوار مع "سبوتنيك"، قائلة: "العرض هنا كان يعبر عن التراث البحريني الأصيل، ونحن معروفين في الخليج بهذا الزي، وبمناسبة العيد الوطني البحريني وبمناسبة الذكرى العشرين لتولي جلالة الملك للحكم قررت أن آتي إلى موسك وأعمل هذا العرض".

وتكمل: "أنا سعيدة جدا بتواجدي في احتفالية السفارة، وسعيدة أيضا أن أهل موسكو أحبوا جدا هذه التصاميم، أردت أن أعرف الشعب الروسي أننا نحن سكان الخليج لدينا ذوق ولدينا تصاميم جميلة".

وتابعت المصممة البحرينية: "أنا مصممة عالمية وكان لدي عروض في ميلانو وفي لندن وغيرها من العواصم الأوربية وهذه المرة في موسكو، وإن شاء الله سأعود إلى هنا مرة أخرى".

وتحدثت كبرى عن أول زيارة لها إلى روسيا، وعن التعامل مع الشعب الروسي، حيث أن فكرة خاطئة كانت لديها، لتقول: "التعامل مع العارضات الروسيات ومع الشعب الروسي بشكل عام رائع جدا، وهم شعب لطيف جدا ولمست لديهم طيبة لم أكن أتخيلها بصراحة، ولم أكن أملك هذه الفكرة عنهم، فكنت أعتقد أنهم شعب قاس، وهم يعيشون في بلد بعيد وبارد، ولكن في الحقيقة الكل متعاون".

وختمت: "زرت بعض المناطق في موسكو وأحببتها جدا، وأعجبت بزينة العيد في هذه الفترة من السنة، ولكن في الحقيقة الطقس بارد، وأتمنى أن أزورها مرة أخرى".