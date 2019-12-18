رد فعل جنوني من كلبة بعد قضائها 500 يوم داخل ملجأ... فيديو

اهتمت تقارير صحفية عالمية برد الفعل الجنوني من كلبة، بعد قضائها أكثر من 500 يوم داخل ملجأ في الولايات المتحدة الأمريكية.

ونشرت شبكة "أيه بي سي" الأمريكية تقريرا مصورا حول مقطع الفيديو، الذي يظهر الكلبة "بوتينا" البالغة من العمر 5 أعوام، والتي كان رد فعلها جنونيا عقب مغادرتها الملجأ الذي كان تقيم فيها لفترة طويلة.

وأوضحت الشبكة الأمريكية أن الكلبة "بوتينا" قضت 500 يوما في ملجأ للحيوانات في مقاطعة نياجرا الأمريكية.

Bonita – a 5-year-old pit bull mix – has finally found her forever home after spending 500 days in an animal shelter.



Her former family members at the Niagara County SPCA gathered to give her a loving sendoff. https://t.co/PHSE0ABkvd pic.twitter.com/ycQJjWDqSg — ABC News (@ABC) December 17, 2019

​ويظهر في مقطع الفيديو، كيف أن إدارة الملجأ نظمت حفلة وداع للكلبة عند خروجها مع أسرتها السابقة.

وظهر في المقطع كيف أن الكلبة كانت تقفز من الفرح والسعادة، وتذهب لكل أحد من العاملين في الملجأ وتحتضنه، حتى أنهم واجهوا صعوبة في السيطرة على مشاعرها الفرحة.

وقال موظفون في الملجأ إن الكلبة "بوتينا" كانت تربطها علاقة جيدة مع كل العاملين، وهو ما جعلهم ينظمون لها تلك الحفلة.