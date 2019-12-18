رد فعل جنوني من كلبة بعد قضائها 500 يوم داخل ملجأ... فيديو

ونشرت شبكة "أيه بي سي" الأمريكية تقريرا مصورا حول مقطع الفيديو، الذي يظهر الكلبة "بوتينا" البالغة من العمر 5 أعوام، والتي كان رد فعلها جنونيا عقب مغادرتها الملجأ الذي كان تقيم فيها لفترة طويلة.
وأوضحت الشبكة الأمريكية أن الكلبة "بوتينا" قضت 500 يوما في ملجأ للحيوانات في مقاطعة نياجرا الأمريكية.
Bonita – a 5-year-old pit bull mix – has finally found her forever home after spending 500 days in an animal shelter.— ABC News (@ABC) December 17, 2019
Her former family members at the Niagara County SPCA gathered to give her a loving sendoff. https://t.co/PHSE0ABkvd pic.twitter.com/ycQJjWDqSg
ويظهر في مقطع الفيديو، كيف أن إدارة الملجأ نظمت حفلة وداع للكلبة عند خروجها مع أسرتها السابقة.
وظهر في المقطع كيف أن الكلبة كانت تقفز من الفرح والسعادة، وتذهب لكل أحد من العاملين في الملجأ وتحتضنه، حتى أنهم واجهوا صعوبة في السيطرة على مشاعرها الفرحة.
وقال موظفون في الملجأ إن الكلبة "بوتينا" كانت تربطها علاقة جيدة مع كل العاملين، وهو ما جعلهم ينظمون لها تلك الحفلة.
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