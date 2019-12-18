مغني الراب "سولكينغ" يعود بألبوم جديد... فيديو

عاد مغني الراب الجزائري "سولكينغ" بألبوم جديد إلى جمهوره، حيث ظهر في مقطع فيديو جمعه بالفنان العالمي"ميرو"، وهما يؤديان أغنية جديدة.

وأكد سولكينغ، في فيديو نشره على صفحته الرسمية على "انستغرام" أن الأغنية هي من ألبومه الجديد للسنة المقبلة 2020.

Посмотреть эту публикацию в Instagram @mero_428 on the album 😱🔥🌎🌪 Публикация от soolkingofficiel (@soolkingofficiel) 17 Дек 2019 в 12:37 PST

وحصدت أغاني سولكينغ التي طرحها في 2019 نجاحا باهرا، على غرار أغنية "زمر" مع النجمة العالمية "دوروتا دورا"، ووصلت مشاهدتها إلى أكثر من 351 مليون مشاهدة على موقع اليوتيوب.