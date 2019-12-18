أهداه والديه جرواً صغيراً، فكانت هذه ردة فعله... فيديو

فاجأ والدان ابنهما الصغير وقدما له هدية أعياد الميلاد، والتي كانت جروا صغيرا. الأمر الذي قابله الطفل بتأثر وفرح شديدين .

وانهالت دموع الصبي، بعد دهشته، عندما رأى جرواً في غرفته وقال له والديه "إنه هدية لك"، حسب الفيديو الذي نشرته صحيفة "ذا صن" في موقع تويتر.

Sweet lad is reduced to tears after Mum and Dad finally let him have a puppy 😍 pic.twitter.com/598fpMDT63 — The Sun (@TheSun) December 18, 2019

وركض، باكياً دموع الفرح، باتجاه الجرو الصغير الذي أسماه "تيدي"، ليحادثه ويلعب معه.