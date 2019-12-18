هاكر سعودي... طالب يخترق نظام جامعة ويعدل درجات زملائه

أقدم طالب على عملية اختراق إلكتروني، وصل بها إلى قاعدة بيانات جامعة الملك فيصل، ليقوم بتعديل درجات 19 طالبا، ويحولهم إلى ناجحين، مبررا بأن نيته هي إفادة الطلاب.

ووفق لما نشرته صحيفة "عكاظ" عن أربعة طلاب، قام زميلهم، الذي لم يتم الكشف عن اسمه، بالتواصل معهم ووعدهم بتعديل درجاتهم، ثم أبلغهم في وقت لاحق أنهم أصبحوا ناجحين بالفعل.

وقال الطالب في التحقيقات، إنه توجه عدة مرات إلى موقع قريب من الجامعة؛ لالتقاط شبكة "واي فاي" واستغل اسم مستخدم من منسوبي الجامعة ورقمه السري للدخول إلى قاعدة البيانات، ثم أحرق جهازه الإلكتروني المستخدم في الاختراق.

وتوصلت لجنة تحقيق شكلتها الجامعة، إلى هوية المخترق، والذي جرى توقيفه، وطالبت النيابة العامة بسجنه لمدة 4 سنوات وتغريمه 3 ملايين ريال.

وعلى ذات الصعيد، تعاطف الكثيرون مع الطالب مشيرين إلى أنه موهبة يمكن استغلالها بشكل إيجابي بدلا من سجنه، مطالبين باحتوائه والاستفادة من خبراته.