تداول صور لميلانيا ترامب في سن المراهقة

وظهرت ميلانيا ترامب في الصور بشكل مختلف عن شكلها الحالي.
Any guesses as to who this is?— ❄☃️🛷🥌≋C≋🥌🛷☃️❄ (@H0t31Y0rb4) December 18, 2019
.................................@FLOTUS pic.twitter.com/V50lUsoCcO
سيدة أمريكا الأولى عملت عارضة الأزياء في سن السادسة عشر، بجمهورية سلوفينيا.
You can see a hint of her new face in this one. I think, lol. pic.twitter.com/w8yfMvGrl0— ❄☃️🛷🥌≋C≋🥌🛷☃️❄ (@H0t31Y0rb4) December 18, 2019
وبفضل مظهرها، وقعت ميلانيا عقدا مع وكالة لعرض الأزياء في إيطاليا حين بلغت الـ18 من العمر، قبل الانتقال إلى باريس ثم الولايات المتحدة.
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