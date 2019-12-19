تداول صور لميلانيا ترامب في سن المراهقة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لزوجة الرئيس الأمريكي، ميلانيا ترامب، وهي في السابعة عشر من عمرها.

وظهرت ميلانيا ترامب في الصور بشكل مختلف عن شكلها الحالي.

سيدة أمريكا الأولى عملت عارضة الأزياء في سن السادسة عشر، بجمهورية سلوفينيا.

You can see a hint of her new face in this one. I think, lol. pic.twitter.com/w8yfMvGrl0 — ❄☃️🛷🥌≋C≋🥌🛷☃️❄ (@H0t31Y0rb4) December 18, 2019

وبفضل مظهرها، وقعت ميلانيا عقدا مع وكالة لعرض الأزياء في إيطاليا حين بلغت الـ18 من العمر، قبل الانتقال إلى باريس ثم الولايات المتحدة.