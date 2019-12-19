السعودية تكشف تفاصيل موقف تسبب في وفاة عالم النحو الشهير سيبويه

وذكرت الدارة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، أن هذا الموقف التاريخي كان السبب في وفاة عالم النحو الشهير سيبويه.
ونشب الجدل اللغوي بين سيبويه والكسائي حول مقولة مفادها: "كنت أظن أن العقرب أشد لسعة من الزنبور"، حيث رأى سيبويه أن تكملتها هي "فإذا هو هي"، مقابل خيار آخر يقول: "فإذا هو إياها"، إلا أن الكسائي أجاز "الوجهين".
#انفوجرافيك الدارة |— دارة الملك عبدالعزيز (@Darahfoundation) December 18, 2019
تعرف على المناظرة التي تسببت في موت سيبويه غماً
#اليوم_العالمي_للغة_العربية
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وجرى الجدل في حضور يحيى البرمكي، وزير الخليفة العباسي هارون الرشيد، الذي أيد وجهة نظر الكسائي.
وعقب هذا الموقف غادر سيبويه من بغداد إلى فارس وهو يتوارى عن الأنظار، ولم يتمكن من العودة ليموت غما في ريعان شبابه.
وأتمت دارة الملك عبد العزيز أن جمهور العلماء يرى أن الموقف تم تسيسه، كون الكسائي كان مقربا من الخليفة ووزيره، رغم تأكدهم من أن الحق مع سيبويه.
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