أول تعليق من ميريام فارس على حفلها الأول بالسعودية

علقت المطربة اللبنانية، ميريام فارس، على حفلها الغنائي الأول في المملكة العربية السعودية، والذي أحيته أمس الأربعاء، ضمن مهرجان "موسم الرياض".

وعبرت "فارس"، اليوم الخميس، عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، عن سعادتها بالحفاوة الشعبية التي لاقتها في المملكة، والإقبال الجماهيري على حفلها الذي أقيم ليلة أمس ضمن فعاليات "موسم الرياض".

وقالت الفنانة اللبنانية: "تملؤني مشاعر لا يمكن للكلمات أن تعطيها حقها في الوصف، فمن لحظة وصولي إلى المملكة العربية السعودية ولغاية مغادرتي، كانت مشاعري مليئة بالفرح، والحماس، والاندفاع والنجاح، وهذا كله بفضل المحبة الغامرة والترحيب الحار من قبل الشعب السعودي".

وتابعت مريام فارس وصف مشاعرها بالقول: "الذروة كانت عند وقوفي على خشبة المسرح وجها لوجه مع هذا الجمهور الأكثر من رائع، واكتملت سعادتي عندما تصدر اسمي قائمة الترند، وفي أسبوع واحد، ثلاث مرات في السعودية".

وأضافت مريام فارس بكل حماس واندفاع أقول لكم إلى اللقاء بعد ساعات قليلة بمقابلتكم مجدداً في الرياض ضمن فعاليات مهرجان "ميدل بيست".

ويعد "موسم الرياض" أضخم المواسم الترفيهية في المملكة، ويستهدف نحو 20 مليون زائر من المواطنين والمقيمين داخل المملكة ومن السياح القادمين من الخارج.

وانطلق "موسم الرياض"، في الحادي عشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، متضمنا عروضا مسرحية وسينمائية وحفلات غنائية وموسيقية جماهيرية شارك فيها نجوم وفرق عالمية، بجانب معارض للفنون التشكيلية، والفنون الأخرى، بما فيها الموجهة للأطفال.