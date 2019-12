أول تعليق من ميريام فارس على حفلها الأول بالسعودية

View this post on Instagram

تملأني مشاعر لا يمكن للكلمات أن تعطيها حقها في الوصف، فمن لحظة وصولي إلى المملكة العربية السعودية ولغاية مغادرتي، كانت مشاعري مليئة بالفرح، والحماس، والإندفاع والنجاح، وهذا كله بفضل المحبة الغامرة والترحيب الحار من قبل الشعب السعودي، والذروة كانت عند وقوفي على خشبة المسرح وجها لوجه مع هذا الجمهور الأكثر من رائع، واكتملت سعادتي عندما تصدّر اسمي قائمة الترند، وفي أسبوع واحد، ثلاث مرات في السعودية. بكل حماس واندفاع أقول لكم إلى اللقاء بعد ساعات قليلة بمقابلتكم مجددًا في الرياض ضمن فعاليات مهرجان ميدل بيست ... #ميريام_فارس_في_السعودية