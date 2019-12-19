موجة طقس غير معتادة... دولة أوروبية تسجل ثالث أعلى عام بمعدل درجات الحرارة

شهد عام 2019 تسجيل ثالث أعلى عام بمعدل درجات الحرارة في النمسا خلال 252 عاما.

كشف المعهد المركزي للأرصاد الجوية في النمسا، أن العام الجاري هو ثالث أعلى عام من حيث ارتفاع درجة الحرارة خلال 252 عاما من تاريخ النمسا، بحسب ما نشرته "أ ش أ".

وقال خبير الأرصاد ألكساندر أورليك، في تصريح له اليوم الخميس، "إن درجات الحرارة في النمسا سجلت ارتفاعا ما بين 1.5 إلى 1.7 درجة مئوية أعلى من المتوسط على المدى الطويل".

وأشار الخبير إلى أن "عام 2019 هو واحد من أكثر ثلاث سنوات حرارة في النمسا في تاريخ القياس الذي يمتد إلى 252 عاما".

وتابع "ربما يصل إلى المركز الثاني فى ضوء موجة الطقس الدافىء الحالية وغير المعتادة في شهر ديسمبر".

وأوضح أورليك أن "البلاد تجتاز سلسلة من السنوات الدافئة للغاية بدأت منذ العام الماضي 2018".

يذكر أن إحصائيات جديدة أعدتها أكثر من جهة دولية، كانت قد كشفت أن العام الماضي كان من أكثر السنوات دفئا على الإطلاق، وتوقع خبراء الأرصاد الجوية البريطانيون أن السنوات الـ5 المقبلة ستكون أكثر حرارة من 2018.