ميريام فارس تفاجئ الجمهور السعودي: هذا هو المسموح أفعله فقط... فيديو

وشاركت فارس مقطعا مصورا لها، من الحفل، وهي تؤكد للجمهور الذي طالبها بالرقص، بأنه مسموح لها فقط بأن "تطق رأسها".
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يشار إلى أن الرقص سمة أساسية في حفلات ميريام فارس وأغانيها المصورة، كما أنها أحيانا تشارك مقاطع مصورة راقصة لها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
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وأحيت ميريام فارس حفلها الأول في السعودية، أمس الأربعاء، من فعاليات "موسم الرياض".
ويعد "موسم الرياض" أضخم المواسم الترفيهية في المملكة، ويستهدف نحو 20 مليون زائر من المواطنين والمقيمين داخل المملكة ومن السياح القادمين من الخارج.
وانطلق "موسم الرياض"، في الحادي عشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، متضمنا عروضا مسرحية وسينمائية وحفلات غنائية وموسيقية جماهيرية شارك فيها نجوم وفرق عالمية، بجانب معارض للفنون التشكيلية، والفنون الأخرى، بما فيها الموجهة للأطفال.
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