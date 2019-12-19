ميريام فارس تفاجئ الجمهور السعودي: هذا هو المسموح أفعله فقط... فيديو

كشفت الفنانة اللبنانية، ميريام فارس، أنها منعت من ممارسة أحب الأشياء إليها، خلال حفلها الأول في المملكة العربية السعودية، وهو الرقص على المسرح.

وشاركت فارس مقطعا مصورا لها، من الحفل، وهي تؤكد للجمهور الذي طالبها بالرقص، بأنه مسموح لها فقط بأن "تطق رأسها".

View this post on Instagram انا مسموح لي أطقّ الرقبة بس 🤣🤣🤣🤣🤣🤣 #ميريام_فارس_في_السعودية A post shared by Myriam Fares (@myriamfares) on Dec 19, 2019 at 8:02am PST

يشار إلى أن الرقص سمة أساسية في حفلات ميريام فارس وأغانيها المصورة، كما أنها أحيانا تشارك مقاطع مصورة راقصة لها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

View this post on Instagram #goumi #قومي #myriamdancechallenge ❤️ A post shared by Myriam Fares (@myriamfares) on Dec 29, 2018 at 6:52am PST

وأحيت ميريام فارس حفلها الأول في السعودية، أمس الأربعاء، من فعاليات "موسم الرياض".

ويعد "موسم الرياض" أضخم المواسم الترفيهية في المملكة، ويستهدف نحو 20 مليون زائر من المواطنين والمقيمين داخل المملكة ومن السياح القادمين من الخارج.

وانطلق "موسم الرياض"، في الحادي عشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، متضمنا عروضا مسرحية وسينمائية وحفلات غنائية وموسيقية جماهيرية شارك فيها نجوم وفرق عالمية، بجانب معارض للفنون التشكيلية، والفنون الأخرى، بما فيها الموجهة للأطفال.