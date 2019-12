الجزء الأخير من أفلام "حرب النجوم" يحدث انقساما شديدا بين النقاد

أثار الجزء التاسع والأخير من سلسلة أفلام "حرب النجوم"، "Star Wars: The Rise of Skywalker" انقسامات شديدة بين النقاد، أمس الأربعاء، إذ نال آراء سلبية أكثر من أي فيلم في سلسلة أفلام حرب النجوم منذ فيلم "تهديد الشبح" (The Phantom Menace).