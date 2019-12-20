شاب ينهال باللكمات على إمرأة مسنة في القطار لسبب تافه... فيديو

تهجم شاب صيني على إمرأة مسنة، في مدينة شانغهاي، وانهال عليها باللكمات لأنها أغلقت النافذة الزجاجية في القطار، إلى أن أتى شاب آخر وأمسك به، وأبعده عنها.

لم تسكت المرأة وحاولت الدفاع عن نفسها، لأنه من الطبيعي أن يحترم الشباب كبار السن، في القطار وجميع المرافق العامة، وصمدت أمام الشاب، ورمته بزجاجة المياه، وظلت تصرخ في وجهه حتى تم إبعاده عنها.

انتشر المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي، وعنونت الصحف الصينية "كبار السن لا يلقون الاحترام في شانغهاي"، ما أثار ردو أفعال غاضبة على الصفحات الصينية، وطالب المغردون باعتقال الشاب وإحالته إلى القضاء بشكل سريع، واعتبار ما قام به جريمة.

وذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، أن القانون الصيني يحتوي على مادة تم إصدارها عام 2012، تلزم الشباب بمراعاة كبار السن، كزيارة آبائهم، ومساعدة المسنين في المرافق العامة، عند الحاجة.