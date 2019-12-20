"بي إم دبليو" تستعد لاكتساح سوق 2020 بنظام أندرويد جديد... فيديو

أعلنت شركة "بي إم دبليو" تجهيز سياراتها بنظام أندرويد أوتو، اعتباراً من منتصف العام المقبل.

ونشرت الشركة فيديو توضيحي للميزات الجديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي لاقى ترحيبا وحفاوة من قبل عشاق الشركة، وأكد المغردون أن هذه الخطوة ستفتح مستقبلا كبيرا للتعاون بين شركات السيارت والشركات الإلكترونية.

​وأوضحت الشركة الألمانية أن مالكي سياراتها سيتمكنون من توصيل هواتفهم الذكية، التي تعمل بنظام أندرويد، بالسيارة لاسلكيا بدءا من الإصدار BMW Operating System 7.0، للاستفادة من معلومات مهمة أثناء القيادة، مثل خطوط السير الموصى بها والمواعيد المرتقبة.

News: Android Auto functionality will now be available for BMW drivers. Android users will be able to wireless connect their phones to their cars if equipped with BMW’s operating system 7.0. Now it’s not just Apple consumers that will be happy! pic.twitter.com/mNA2Zrrbu4 — ExhaustButtonOn (@ExhaustButtonOn) December 14, 2019

​وبينت الشركة أن نظام العمل الجديد سيزيد على كلفة السيارة مبلغا بسيطا، يتحمله المستهلك، ولا يتعدى 1400 دولار أمريكي، بحسب ما نشر موقع "kibercar" المختص بالسيارات.