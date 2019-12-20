من هي ملكة جمال أمريكا 2019 ... فيديو

تخرجت شيرير في الجامعة باختصاص الكيمياء الحيوية وبيولوجيا النظم، كما أنها تخطط للحصول على شهادة في الصيدلة.
وحققت شيرير عدة إنجازات علمية أثناء فترة دراستها الأكاديمية، وتم اختيار مشروعها العلمي خلال مسابقة المواهب في الجامعة.
.@MissAmerica can be a scientist because a scientist IS NOW #MissAmerica2020!! 👩🔬👸 Congratulations to @VT_alumni @MissAmericaVA — you've made @VT_Science, #HokieNation, and #WomenInSTEM everywhere so proud. 😭 🥳 https://t.co/1Ubxp29yaa pic.twitter.com/57eTxkpjz3— Virginia Tech (@virginia_tech) December 20, 2019
وجرت المسابقة في ولاية كونيتيكت، للفوز باللقب والحصول على منحة مالية قدرها 50000 دولار، وفرصة عمل.
#MissAmerica2020: Miss Virginia Camille Schrier takes the crown in Connecticut #MissAmerica https://t.co/cxl4QF7wUG pic.twitter.com/0gXR6cMcP7— #WVTM13 (@WVTM13) December 20, 2019
وصرحت مسؤولة كبيرة في الهيئة المنظمة لمسابقة جمال الولايات المتحدة، العام الماضي، إن تلك المسابقة التي بدأت قبل نحو 100 عام ستلغي الجزء المشهور باستعراض المتسابقات بلباس البحر، ولن تصدر هيئة التحكيم قراراتها، بعد الآن، بناء على شكل الجسد.
Yeah, Science is cool and so is @MissAmericaVA Camille Schrier, of Newtown, Bucks County, whose talent on @MissAmerica was a #Science experiment #stem @CourierTimes #smartisbeautiful pic.twitter.com/BFKOGS2B4x— Danielle Camilli (@BCTdanielle) December 20, 2019
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