من هي ملكة جمال أمريكا 2019 ... فيديو

فازت كميل شيرير من ولاية فرجينيا، الحاصلة على شهادة البكالوريوس في الكيمياء الحيوية وبيولوجيا النظم، بلقب ملكة جمال أمريكا.

تخرجت شيرير في الجامعة باختصاص الكيمياء الحيوية وبيولوجيا النظم، كما أنها تخطط للحصول على شهادة في الصيدلة.

وحققت شيرير عدة إنجازات علمية أثناء فترة دراستها الأكاديمية، وتم اختيار مشروعها العلمي خلال مسابقة المواهب في الجامعة.

وجرت المسابقة في ولاية كونيتيكت، للفوز باللقب والحصول على منحة مالية قدرها 50000 دولار، وفرصة عمل.

وصرحت مسؤولة كبيرة في الهيئة المنظمة لمسابقة جمال الولايات المتحدة، العام الماضي، إن تلك المسابقة التي بدأت قبل نحو 100 عام ستلغي الجزء المشهور باستعراض المتسابقات بلباس البحر، ولن تصدر هيئة التحكيم قراراتها، بعد الآن، بناء على شكل الجسد.