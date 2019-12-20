صورة أشعة "إكس" لكلب تجعله نجما على الإنستغرام

وكان الفنان الأمريكي "بول أندرو ريختر" الكاتب والكوميدي ومقدم البرامج، قد نشر الصورة على حسابه الشخصي على الانستغرام.

View this post on Instagram My friend’s pug went to the vet A post shared by Andy Richter (@richtercommaandy) on Dec 17, 2019 at 5:34pm PST

وعلق المغردون مطولا على الصورة، التي رأى فيها البعض وكأن الكلب وحش ذو عينين واسعتين، بينما رأى البعض الآخر أن الصورة كوميدية مضحكة.

وعلق بول أندرو ريختر: " إنه أمر فظيع ومضحك في نفس الوقت".

I let my friend know his dog has gone viral, and he told her. She has a clean bill of health, btw pic.twitter.com/MlPrEU12Fp — Andy Richter (@AndyRichter) December 18, 2019

​وبدأ الكثيرون بالتساؤل عما إذا كان الكلب على ما يرام أساسا، ولكن صاحبه أكد أنه على ما يرام، ونشر صورة جديدة تظهر الكلب متمددا في الشمس.