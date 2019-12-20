صورة أشعة "إكس" لكلب تجعله نجما على الإنستغرام

وكان الفنان الأمريكي "بول أندرو ريختر" الكاتب والكوميدي ومقدم البرامج، قد نشر الصورة على حسابه الشخصي على الانستغرام.
View this post on Instagram
وعلق المغردون مطولا على الصورة، التي رأى فيها البعض وكأن الكلب وحش ذو عينين واسعتين، بينما رأى البعض الآخر أن الصورة كوميدية مضحكة.
وعلق بول أندرو ريختر: " إنه أمر فظيع ومضحك في نفس الوقت".
I let my friend know his dog has gone viral, and he told her. She has a clean bill of health, btw pic.twitter.com/MlPrEU12Fp— Andy Richter (@AndyRichter) December 18, 2019
وبدأ الكثيرون بالتساؤل عما إذا كان الكلب على ما يرام أساسا، ولكن صاحبه أكد أنه على ما يرام، ونشر صورة جديدة تظهر الكلب متمددا في الشمس.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)