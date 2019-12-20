ما علاقة "دونالد ترامب" بكلمات المرور الشخصية؟

أصدرت شركة "SplashData" الأمريكية قائمة أسوأ كلمات المرور السنوية التاسعة، بعد تقييم أكثر من 5 ملايين كلمة مرور تم تسريبها على شبكة الإنترنت.

وبعد أن احتلت كلمة مرور باسم "دونالد ترامب" المرتبة 25 بين أسوأ كلمات المرور في العالم وأقلها أمانا في عام 2018، خسر الرئيس الأمريكي موقعه في عام 2019 ولم يظهر اسمه في القائمة أبدا.

وقال "مورغان سلاين" الرئيس التنفيذي لشركة "SplashData"، وهي شركة مطورة: "إن استخدام اسم الرئيس أو أي اسم مشهور آخر ككلمة المرور الخاصة هو قرار خطير وغير آمن، سوف يستغله المهكرون وسيعرضك ذلك لخطر كبير يتمثل في سرقة خصوصيتك".

وتضم قائمة أسوأ كلمات السر في العالم 2019:

1 - 123456 "حافظت على موقعها".

2 - 123456789 "تقدمت مرتبة واحدة".

3 - qwerty "تقدمت ستة مراتب".

4 - password "تقدمت مرتبتين".

5 - 1234567 "تراجعت مرتبتين.

6 - 12345678 "تقدمت مرتبتين".

7 - 12345 "تراجعت مرتبتين".

8 - iloveyou "تقدمت مرتبتين".

9 - 111111 "تراجعت ثلاث مراتب".

10 - 123123 "تقدمت سبع مراتب".

بينما يستمر التشجيع من قبل الشركة على عدم استخدام كلمات المرور السيئة والضعيفة، لا تزال "SplashData" تجد أن مستخدمي الكمبيوتر يواصلون استخدام نفس الكلمات وأنماط الأبجدية الرقمية التي يمكن ويسهل التنبؤ بها ككلمات مرور خاصة بهم، على الرغم من أن العديد من برامج الكمبيوتر تمنع الآن إنشاء كلمات مرور كهذه في المقام الأول، إلا أن التطبيقات القديمة وبعض المواقع لا تزال تمكن الأشخاص من استخدام كلمات مرور ضعيفة وهذا يعد أمرا خطيرا.

من بين الكلمات الجديدة لهذا العام "1q2w3e4r" و "qwertyuiop"، وهي طرق بسيطة تستخدم مفاتيح متجاورة على لوحة المفاتيح، قد يبدو استخدام مجموعات الحروف و الأرقام هذه أمرًا معقدًا ولكنه لن يخدع المهكرين الذين يعرفون ملايين الأشخاص الذين يستخدمونها.

يقول سلاين: "إن هدفنا من نشر هذه القائمة كل عام هو إقناع الناس باتخاذ خطوات لحماية أنفسهم على الإنترنت، ونعتقد أن هذه الجهود وغيرها بدأت تؤتي ثمارها أخيرًا، ويمكننا أن نقول أنه على مر السنين بدأ الناس في التحرك نحو كلمات مرور أكثر تعقيدًا، على الرغم من أنها لا تزال غير كافية لأن المهكرين يمكنهم اكتشاف أنماط أبجدية رقمية بسيطة".

وتقدر "SplashData" أن نحو 10 % من الأشخاص قد استخدموا واحدة على الأقل من أسوأ 25 كلمة مرور في قائمة هذا العام، و 3 % استخدموا أسوأ كلمة مرور 123456.