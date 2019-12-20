خبير: الجيب الروسي ليس لديه منافسين

كشف مدير تحرير موقع "73online.ru" الروسي أن تكلفة سيارات الدفع الرباعي من طراز "UAZ Patriot" المعروف بـ"برادو الروسي" ستكون أكثر بـ 5 - 8% من الطراز القديم وسيتم طرحه في الأسواق نهاية عام 2021.

وصرح الخبير بالسيارات ورئيس تحرير راديو "Avtodor"، أنتون تشويكين، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" قائلا: "سيارة الدفع الرباعي الروسية قادرة على المنافسة مع السيارات والشركات الأخرى خصوصا أن سعر السيارة أقل من المنافسين الآخرين حيث أن المشتري قادر على شراء السيارة بسعر مغر.

وأشار تشويكين أن سيارة الدفع الرباعي "باتريوت" سعرها يتراوح بين 13000 دولار و18000 دولار تبعا لمواصفات السيارة، كما أن السيارة الجديدة سيكون سعرها بين 14000 و20000 دولار أمريكي كحد أقصى.

ويعتمد التصميم المحسن الجديد للسيارة على حديد أكثر متانة وتتميز السيارة الجديدة بتقنيات حديثة تواكب العصر والتطور.