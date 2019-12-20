فرنسا تغرم "غوغل" 150 مليون يورو

قررت هيئة المنافسة الفرنسية، اليوم الجمعة، تغريم محرك البحث "غوغل" مبلغ 150 مليون يورو.

قضت الهيئة الفرنسية بفرض الغرامة المالية على "غوغل"؛ بسبب سوء استخدام سوق الإعلانات على الإنترنت، وتقدر الغرامة بـ 150 مليون يورو، بحسب ما نشرته شبكة "فرانس24".

كما قضت هيئة المنافسة بوضع "غوغل" الأمريكي تحت "المراقبة"، لمدة ستة أشهر، على أن يلتزم الأخير باتخاذ تدابير لتوضيح قواعد إعلاناته.

وبررت الهيئة قرارها "لأن "غوغل" أساء استخدام سوق الإعلانات على الإنترنت، وإلزامه بتوضيح قواعد التشغيل الخاصة بمنصة إعلانات غوغل "أدز" فضلا عن الإجراءات الخاصة بتعليق الحسابات التي تسمح له باستبعاد موقع معين".

وقالت الهيئة في بيان لها، "إن "غوغل" منافس مهيمن غير عادي فيما يتعلق بالتسويق عبر الإنترنت.

وأضاف البيان "أنه نظرا لهيمنة موقع "غوغل"، يتحمل الأخير مسؤولية خاصة تجاه المستخدمين والمعلنين، ما يلزمها بتطبيق القواعد بشكل موضوعي وشفاف وغير تمييزي".

ونقلت "فرانس 24" عن إيزابيل دو سيلفا، رئيسة هيئة المنافسة الفرنسية، قولها إنه "أتى وقت المحاسبة".

وتابعت دو سيلفا "أن إدانة "غوغل" تأتي نتيجة تحقيق تم فتحه منذ أكثر من عامين، بعدما استمعت الهيئة إلى مخاوف قطاع الإعلان عبر الإنترنت منذ 2016"، مشيرة إلى أن "التحقيق دام أربع سنوات وكان صعبا للغاية".